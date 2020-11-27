Беларусь в XXI веке выглядела самым стабильным местом на планете Земля – местом, где в политике, экономике и спорте не происходит ничего нового, и всем нормально. В 2020-м о правильной славянской республике с неправильными руководителями поют даже Gorillaz, прилагательное Belarusian стало одним из главных слов-2020 по версии Оксфордского словаря английского языка, а перемены в главных кабинетах Минска поддерживают все приличные страны.

Такой же застой происходил и в местном футбольном чемпионате. Борисовский БАТЭ вырос из заводской команды в самый титулованный клуб страны, первого (и пока единственного) участника Лиги чемпионов и гегемона, захватившего власть на долгие 13 лет. Намеки на беспорядки в Беларуси начались еще в прошлом, 2019 году. БАТЭ уступил титул «Динамо-Бресту» и пока никак не вернется на престол. Да, борисовчане очень близки к новому чемпионству и готовы к честным подсчетам очков в таблице.

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Кто претендует на чемпионство в Беларуси?

Фанат БАТЭ (Борисов) Фото: Getty Images

В Высшей лиге Беларуси остался последний тур, и все решится уже в субботу, 28 ноября. БАТЭ идет на первом месте с 57 очками, но преимущество над ближайшим соперником – солигорским «Шахтером» – составляет всего один балл. В 30-м туре «Борисов» встретится на выезде с минским «Динамо», а «Шахтер» примет ФК «Минск». И чемпион совсем не ясен.

Дело в том, что БАТЭ в легком кризисе – из последних пяти матчей экс-короли Вышейшей лиги выиграли всего два, а в первом круге отлетели от столичного «Динамо» со счетом 0:2. Сейчас с бело-голубыми работает бывший тренер «Локомотива» Леонид Кучук, и еще остаются математические шансы взлететь на третье место (пока минский клуб – шестой). У «Динамо» же наоборот винстрик достиг шести матчей и двухмесячная серия без поражения.

Соперник «Шахтера» – середняк «Минск» с 10-го места в чемпионате. Перед паузой на сборные «горняки» спасли ничью с БАТЭ (1:1, гол Бегунова с пенальти на 81-й), и на том же отрезке из пяти встреч набрал 10 очков из 15 возможных. Да, в первом круге солигорский клуб также упустил победу с «Минском», но сейчас столичной команде ничего глобально не нужно – подняться выше девятой строчки уже нереально, рухнуть в зону стыковых матчей тоже. Принюхайтесь, чем пахнет, – это аромат спокойной победы фаворита на классе.

На третье место претендуют четыре клуба

Серьезная заруба идет и за бронзовые медали. По 53 очка набрали «Неман» и «Торпедо-БелАЗ», но у первых выезд к прошлогодним чемпионам «Динамо-Бресту», а клуб из Жодино сыграет с «Витебском». Действующие обладатели белорусского скудетто пока не потеряли шансы на топ-3, поэтому будут биться с «Неманом» до крови, а у «Торпедо» в соперниках такой же середняк без мотивации, как у солигорского «Шахтера».

Всего за тройку бьются четыре клуба «Неман», «Торпедо-БелАЗ», «Динамо-Брест» и минское «Динамо». Выше никто из них не поднимется – при равенстве очков «Шахтер» все равно уделает любого либо по личным встречам, либо по разнице мячей в чемпионате. Вероятно, тут фаворит – «БелАЗ», но если они наберут одинаковое число баллов с «Неманом», то выше по доппоказателям все равно будут пацаны из Гродно.

А в чем разница между третьим и четвертым местом?

Третья строчка в таблице с этого сезона важна – у Беларуси всего одно место в ЛЧ (и то с первого квалификационного раунда), а остальные медалисты попадут во второй отборочный тур нового турнира УЕФА Лиги конференций-2021/22. Это третье по значимости еврокубковое соревнование, которое на континенте завели, чтобы не размывать престиж Лиги Европы.

Восемь матчей 30-го тура Вышейшей лиги начнутся в одно время – 28 ноября, в 14:00 по московскому времени. Получается, что именно в этот день белорусы узнают, вернутся ли они к прежнему режиму, при котором все было хорошо и стабильно, или получат совершенно нового правителя. Пока только в футболе.

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