«Шахтер» из Солигорска вырвал победу на 93-й минуте матча с «Минском», благодаря чему стал чемпионом Беларуси-2020.
Новоиспеченные триумфаторы дважды были вынуждены отыгрываться, а на 85-й минуте при счете 2:2 оказались в большинстве благодаря удалению Сергея Сазончика. В итоге на 3-й добавленной минуте Роман Бегунов забил золотой мяч. В конце еще гол добавил Артем Архипов.
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Перед заключительным туром БАТЭ опережал «Шахтер» на одно очко, но в очном матче заключительного тура команда из Борисова не смола вскрыть минское «Динамо» (0:0).
- «Шахтер» стал чемпионом страны во второй раз в истории. Первый триумф состоялся в 2005-м году.
- После первого чемпионства «Шахтера» БАТЭ не отдавал вершину 13 лет подряд, а теперь второй год остается без золота.
(Фото: официальный сайт «Шахтера»)
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