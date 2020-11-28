«Шахтер» из Солигорска вырвал победу на 93-й минуте матча с «Минском», благодаря чему стал чемпионом Беларуси-2020.

Новоиспеченные триумфаторы дважды были вынуждены отыгрываться, а на 85-й минуте при счете 2:2 оказались в большинстве благодаря удалению Сергея Сазончика. В итоге на 3-й добавленной минуте Роман Бегунов забил золотой мяч. В конце еще гол добавил Артем Архипов.

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Перед заключительным туром БАТЭ опережал «Шахтер» на одно очко, но в очном матче заключительного тура команда из Борисова не смола вскрыть минское «Динамо» (0:0).

«Шахтер» стал чемпионом страны во второй раз в истории. Первый триумф состоялся в 2005-м году.

После первого чемпионства «Шахтера» БАТЭ не отдавал вершину 13 лет подряд, а теперь второй год остается без золота.

(Фото: официальный сайт «Шахтера»)

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