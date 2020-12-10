Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что представители других европейских лиг советовались с белорусской федерацией по вопросам рестарта сезона в разгар пандемии коронавируса.

«Без малого все чемпионаты на планете были остановлены, но мы пошли другим путем. Введенный комплекс профилактических мероприятий позволил футболу в Беларуси продолжаться. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот путь был правильным. Уже позже по нашему пути пошли другие европейские чемпионаты. Они спрашивали у нас совета, они учились у нас. Хочу поблагодарить вас всех, за то, что вы приняли и одобрили наши решения», – цитирует Базанова Tribuna.by.

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  • Тройка по итогам сезона – «Шахтер» из Солигорска, БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ».

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