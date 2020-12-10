«Без малого все чемпионаты на планете были остановлены, но мы пошли другим путем. Введенный комплекс профилактических мероприятий позволил футболу в Беларуси продолжаться. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот путь был правильным. Уже позже по нашему пути пошли другие европейские чемпионаты. Они спрашивали у нас совета, они учились у нас. Хочу поблагодарить вас всех, за то, что вы приняли и одобрили наши решения», – цитирует Базанова Tribuna.by.