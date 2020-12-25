Минское «Динамо» сообщило о смерти бывшего нападающего сборной Беларуси Максима Цыгалко. Форварда не стало в возрасте 37 лет.

«Воспитанник минского «Динамо», выступавший за главную команду в сезонах 2001-2004 гг. провел за бело-синих 65 матчей, в которых забил 28 голов. Чемпион Беларуси, обладатель Кубка страны в составе «Динамо». Вечная память!» – говорится в паблике клуба ВКонтакте.

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Причину смерти не называют, но в пресс-службе столичной команды уточнили, что у Цыгалко «перестало биться сердце». Помимо «Динамо» Максим выступал за «Нафтан», казахстанский «Кайсар» и армянский «Бананц». В 26 лет форвард закончил карьеру в составе могилевского «Савита» из-за постоянных травм.

Цыгалко – легенда серии видеоигр Championship Manager и Football Manager. В Championship Manager: Season 01/02 он получил суперпоказатели и прокачивался до уровня мировой звезды. В частности, Максим попал в список шести выдающихся персонажей серии из текста The Guardian 12-летней давности. Журналист Роб Смит писал, что Цыгалко в видеоигре был в состоянии забить 100 мячей за сезон.

Также Максим Цыгалко – автор уникального достижения в чемпионате Беларуси. В 2002 году он забил «Славии» четыре мяча и оформил покер в 19 лет 160 дней. Никто в более молодом возрасте не клал четыре банки за матч.

У Цыгалко есть брат-близнец Юрий. Он также играл в футбол, выступал на позиции вратаря и закончил карьеру из-за травм в 31 год.

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