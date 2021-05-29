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- 2-ой тайм
- Курлович (А)78'
- Kouadio51'
- 1-ый тайм
- Санец39'
- Kontsedailov (P)17'
Перед матчем
Неман Гродно - Спутник Речица
Футбол. Следите за матчем Неман Гродно – Спутник Речица на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Неман Гродно и Спутник Речица и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Неман Гродно и Спутник Речица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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