Неман Гродно
Завершено
0
2
-
2
0
19:00
29.05.21
Стадион "Неман"
Спутник Речица
Чемпионат Белоруссии • Тур 11
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Неман Гродно
  • Курлович (А)
    78'
  • Kouadio
    51'
  • 1-ый тайм
  • Неман Гродно
  • Санец
    39'
  • Kontsedailov (P)
    17'
Перед матчем

Неман Гродно - Спутник Речица

Футбол. Следите за матчем Неман Гродно – Спутник Речица на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Неман Гродно и Спутник Речица и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Неман Гродно и Спутник Речица, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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