БАТЭ Борисов
Завершено
0
3
-
0
0
17:00
29.05.21
Борисов-Арена
Славия-Мозырь
    Чемпионат Белоруссии • Тур 11
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • БАТЭ Борисов
    • Славия-Мозырь
    • Скавыш
      59'
    • 1-ый тайм
    • БАТЭ Борисов
    • Славия-Мозырь
    • Umarov
      43'
    • Скавыш
      18'
    Перед матчем

    БАТЭ - Славия-Мозырь

    Футбол. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Славия-Мозырь и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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