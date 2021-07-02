Гомель
    Прервано
    0
    -
    0
    20:00
    02.07.21
    Шахтер Солигорск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 15
      Календарь
      Перед матчем

      Гомель - Шахтер Солигорск

      Футбол. Следите за матчем Гомель – Шахтер Солигорск на Eurosport.ru! 2 июля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гомель и Шахтер Солигорск и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гомель и Шахтер Солигорск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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