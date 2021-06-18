Динамо-Брест
    -
    20:00
    18.06.21
    Областной спортивный комплекс Брестский
    ФК Сморгон
      Чемпионат Белоруссии • Тур 13
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо-Брест - ФК Сморгон

      Футбол. Следите за матчем Динамо-Брест – ФК Сморгон на Eurosport.ru! 18 июня 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо-Брест и ФК Сморгон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Динамо-Брест и ФК Сморгон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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