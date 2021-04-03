Спутник Речица
    -
    16:00
    03.04.21
    Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 3
      Календарь
      Перед матчем

      Спутник Речица - Минск

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Спутник Речица – Минск на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спутник Речица и Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спутник Речица и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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