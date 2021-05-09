Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Энергетик-БГУ – Торпедо-БелАЗ на Eurosport.ru! 9 мая 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Энергетик-БГУ и Торпедо-БелАЗ и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Энергетик-БГУ и Торпедо-БелАЗ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

