Слуцк
Перерыв
1
-
0
18:00
29.04.21
Динамо-Брест
    Чемпионат Белоруссии • Тур 7
    Календарь
    • 1-ый тайм
    • Слуцк
    • Динамо-Брест
    • 36'
    Перед матчем

    Слуцк - Динамо-Брест

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Динамо-Брест на Eurosport.ru! 29 апреля 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Динамо-Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Слуцк и Динамо-Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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