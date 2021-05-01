БАТЭ Борисов
    -
    20:00
    01.05.21
    Борисов-Арена
    ФК Сморгон
      Чемпионат Белоруссии • Тур 7
      Календарь
      Перед матчем

      БАТЭ - ФК Сморгон

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – ФК Сморгон на Eurosport.ru! 1 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и ФК Сморгон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и ФК Сморгон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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