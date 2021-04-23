Славия-Мозырь
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    20:00
    23.04.21
    Слуцк
      Чемпионат Белоруссии • Тур 6
      Календарь
      Перед матчем

      Славия-Мозырь - Слуцк

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Слуцк на Eurosport.ru! 23 апреля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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