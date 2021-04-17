Торпедо-БелАЗ
    -
    14:00
    17.04.21
    Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 5
      Календарь
      Перед матчем

      Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо-БелАЗ – Динамо-Брест на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо-БелАЗ и Динамо-Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо-БелАЗ и Динамо-Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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