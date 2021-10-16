ФК Сморгон
    -
    15:00
    16.10.21
    Витебск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      ФК Сморгон - Витебск

      Футбол. Следите за матчем ФК Сморгон – Витебск на Eurosport.ru! 16 октября 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Сморгон и Витебск и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются ФК Сморгон и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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