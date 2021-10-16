Ислочь
    -
    13:00
    16.10.21
    Слуцк
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      Ислочь - Слуцк

      Футбол. Следите за матчем Ислочь – Слуцк на Eurosport.ru! 16 октября 2021 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ислочь и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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