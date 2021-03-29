Менеджер отдела медиа БАТЭ Платон Дмитриев покинул команду и устроился на работу в минское «Динамо». Когда Дмитриев работал в борисовском клубе, он набил татуировку с его названием.

Сотрудник медиа работал в БАТЭ с 2014-го, а летом 2018-го он предложил полузащитнику клуба Станиславу Драгуну челендж: тот, кто меньше попадет в ворота с нулевого угла, должен набить тату в честь БАТЭ. Дмитриев проиграл и выполнил наказание, которое придумал экс-полузащитник борисовчан Михаил Гордейчук. «Теперь БАТЭ навсегда со мной. Потому что клуб должен быть только один», – сказал Дмитриев в ролике на ютьюбе.

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В январе 2021-го Дмитриев стал сотрудником минского «Динамо», но доработал контракт с БАТЭ.

В БАТЭ сотрудник медиаотдела создавал много креативных роликов. Например, превью к матчам в стиле футбольных симуляторов.

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