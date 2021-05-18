Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел обнаружен в польском Тересполе – 7 мая игрок пропал после сборов в Беларуси. Вероятно, игрок представляет клуб Lion Heart – нигерийская команда тренировалась в Малоритском районе Брестской области.

«20-летний гражданин Республики Нигерия найден. Установлено местонахождение нигерийского спортсмена, который 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу. У правоохранителей имеется информация, что молодого человека задержали в польском городе Тересполь», – гласит сообщение в телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Футбольный клуб Lion Heart базируется в Лагосе.

О принадлежности футболиста к этой команде можно судить по высказываниям председателя Малоритского райисполкома Михаила Баценко, который на странице в Facebook рассказывал о приезде Lion Heart.

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