Погиб нигерийский нападающий белорусского «Витебска» Кельвин Оденигбо.
20-летний футболист утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района – об этом сообщает by.tribuna.com. Водолазы начали поиски тела человека 2001 года рождения 5 июня вечером.
«5 июня 2021 года на озере «Белое» в районе туристической базы «Верасы» сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо. Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды», – говорится в официальном заявлении клуба.
Чемпионат Белоруссии
Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата
- В сезоне-2020/21 Оденигбо сыграл четыре матча в чемпинате Беларуси и сделал один ассист.
- Он выступал в «Витебске» на правах аренды, права на игрока принадлежали нигерийскому клубу NAF Rockets.
Чемпионат Белоруссии
Милевский разрыдался после победы «Динамо» в чемпионате Белоруссии
Чемпионат Белоруссии
Брестское «Динамо» стало чемпионом и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ