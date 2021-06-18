В УЕФА запретили проводить еврокубковые матчи в Беларуси. В континентальной футбольной организации временно отказались от любых мероприятий на территории республики. Срок отстранения пока не уточняется.

О бане Беларуси сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур. «Также господин Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений», – процитировали чиновника в телеграм-канале Фонда спортивной солидарности Беларуси.

Причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований также не называются. В местной версии сайта Tribuna.com связали дисквалификацию республики с задержанием бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA и ужесточением позиции европейских стран с воздушным пространством над Беларусью.

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По итогам чемпионата-2020 солигорский «Шахтер» попал в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов-2021/22, БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» – во второй отборочный этап Лиги конференций.

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