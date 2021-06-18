Брестский «Рух», выступающий в чемпионате Беларуси, объявил об аренде 18-летнего защитника Умара Алию. Он перешел из нигерийского клуба ТВС. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021 года.

Пресс-служба «Руха» взяла интервью у Алию и расспросила его о карьере. «Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде.

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Я начал играть в футбол, когда мне было всего лишь четыре или пять лет. Мой любимый нигерийский футболист – это Ахмед Муса. Нравится, как он играет и как передвигается по полю. <…> Честно признаюсь, кроме тренировок, я ничего не делаю. Все мое свободное время тоже занимает футбол. Только футбол, это моя жизнь», – заявил Умар.

В чемпионате Беларуси-2020 «Рух» сразу после выхода в Высшую лигу занял восьмое место.

После 11 туров чемпионата Беларуси-2021 брестский клуб идет на четвертой позиции и отстает от зоны еврокубков только по разнице мячей.

Умар Алию попадет в дозаявку «Руха» 5 июля после открытия трансферного окна в Беларуси.

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