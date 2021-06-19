В УЕФА опровергли информацию о запрете на проведение еврокубковых матчей в Беларуси. Ранее о бане республики сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.
«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся», – говорится в ответе УЕФА на запрос РИА Новости.
Причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований также не называются. В местной версии сайта Tribuna.com связали дисквалификацию республики с задержанием бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA и ужесточением позиции европейских стран с воздушным пространством над Беларусью.
Чемпионат Белоруссии
Нигериец из Беларуси: «У моего отца 4 жены, а всего нас 38»
- По итогам чемпионата-2020 солигорский «Шахтер» попал в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов-2021/22, БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» – во второй отборочный этап Лиги конференций.
- Похожие отстранения от УЕФА, но по соображениям безопасности получали Махачкала (Россия) и Донецк (Украина).
Чемпионат Белоруссии
УЕФА отстранил Беларусь от проведения матчей еврокубков
Чемпионат Белоруссии
Нигерийский футболист «Витебска» утонул в озере в Беларуси