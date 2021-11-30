Главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова задержали в Чехии. По сообщениям местной газеты Denik N, Базанова с женой арестовали в Опаве и взяли под стражу в полицейском участке Моравскосилезского края.

Чиновнику вменяют незаконное пребывание на территории Чехии. Базанов сопровождал женскую сборную на матче квалификации ЧМ-2023, хотя не получил въездную визу в Чехию. «Если окажется, что президент Белорусской федерации действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть страну», – заявил за день до матча глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

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Чешский министр отметил, что босс АБФФ пересек границу не на самолете, а другим способом. Ведомство считает, что Владимир сначала оказался в другом городе Моравскосилезского края Остраве, а оттуда выдвинулся в Опаву. Базанова с женой также подозревают в нарушении защитных мер Минздрава Чехии. «Мы изучаем законность их пребывания на нашей территории в соответствии с Законом о проживании иностранцев», – заявила пресс-секретарь Моравскосилезской полиции.

Но самое смешное – что игра Беларуси и Чехии сегодня, 30 ноября, не состоится. Журналист Дмитрий Синяк заметил в телеграм-канале, что на сайте УЕФА стоит плашка Match postponed («Матч отложен»). «Матч Чехия – Беларусь точно не начнется по расписанию, если вообще состоится сегодня», – написал Синяк.

Причина – три положительных теста на коронавирус у белорусских футболисток, плюс еще у трех девушек-игроков выявили контакт первого уровня с инфицированными. Синяк добавил, что леди сегодня же сдадут повторный тест и при отрицательном результате проведут матч с чешками завтра, 1 декабря. О том, сколько проведет под стражей Владимир Базанов и останется ли он на территории страны, пока не сообщается.

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