Главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова задержали в Чехии. По сообщениям местной газеты Denik N, Базанова с женой арестовали в Опаве и взяли под стражу в полицейском участке Моравскосилезского края.
Чиновнику вменяют незаконное пребывание на территории Чехии. Базанов сопровождал женскую сборную на матче квалификации ЧМ-2023, хотя не получил въездную визу в Чехию. «Если окажется, что президент Белорусской федерации действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть страну», – заявил за день до матча глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
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Чешский министр отметил, что босс АБФФ пересек границу не на самолете, а другим способом. Ведомство считает, что Владимир сначала оказался в другом городе Моравскосилезского края Остраве, а оттуда выдвинулся в Опаву. Базанова с женой также подозревают в нарушении защитных мер Минздрава Чехии. «Мы изучаем законность их пребывания на нашей территории в соответствии с Законом о проживании иностранцев», – заявила пресс-секретарь Моравскосилезской полиции.
Но самое смешное – что игра Беларуси и Чехии сегодня, 30 ноября, не состоится. Журналист Дмитрий Синяк заметил в телеграм-канале, что на сайте УЕФА стоит плашка Match postponed («Матч отложен»). «Матч Чехия – Беларусь точно не начнется по расписанию, если вообще состоится сегодня», – написал Синяк.
Причина – три положительных теста на коронавирус у белорусских футболисток, плюс еще у трех девушек-игроков выявили контакт первого уровня с инфицированными. Синяк добавил, что леди сегодня же сдадут повторный тест и при отрицательном результате проведут матч с чешками завтра, 1 декабря. О том, сколько проведет под стражей Владимир Базанов и останется ли он на территории страны, пока не сообщается.
На Олимпиаде-2020 в Токио легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше после конфликта с тренерами. Она заявила, что не подписывала письма против занимающего пост президента Александра Лукашенко.
После скандала с Тимановской США ввели новые санкции против Олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет сын Лукашенко Виктор.
Источники: Denik N, Denik N (цитата по белорусской версии Tribuna.com), телеграм-канал Дмитрия Синяка
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