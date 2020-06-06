Онлайн

Сонглам Нгеан - Дананг

LS V.League 1 - 6 июня 2020

Футбол, LS V.League 1. Следите за матчем Сонглам Нгеан – Дананг на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Quang Truong Ngo или Huynh Duc Le? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сонглам Нгеан и Дананг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сонглам Нгеан и Дананг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

