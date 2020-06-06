Сонглам Нгеан
    -
    1:00
    06.06.20
    Дананг
      LS V.League 1 • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Сонглам Нгеан - Дананг
      LS V.League 1 - 6 июня 2020

      Футбол, LS V.League 1. Следите за матчем Сонглам Нгеан – Дананг на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Quang Truong Ngo или Huynh Duc Le? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сонглам Нгеан и Дананг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сонглам Нгеан и Дананг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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