Куангнам
    -
    1:00
    06.06.20
    Тханьхоа
      LS V.League 1 • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Куангнам - Тханьхоа
      LS V.League 1 - 6 июня 2020

      Футбол, LS V.League 1. Следите за матчем Куангнам – Тханьхоа на Eurosport.ru! 6 июня 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куангнам и Тханьхоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Куангнам и Тханьхоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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