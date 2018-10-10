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Топовый болельщик валлийского клуба, чья реакция на голы бесценнее вещей из рекламы MasterCard

Топовый болельщик валлийского клуба, чья реакция на голы бесценнее вещей из рекламы MasterCard
Eurosport

54 мин. назад

Видео, которое точно вызовет улыбку.

У команды со странным названием «Лланелли» из чемпионата Уэльса есть крутой болельщик, чье празднование голов пора переносить в FIFA 19.

Пожилой дядя смотрит матчи любимой команды из-за ворот соперников и всякий раз, когда футболисты «Лланелли» забивают, забавно вскидывает руки вверх.

  • Вот только результаты у команды не очень: она идет на последнем месте после девяти туров, имея в активе 7 очков.
  • Правда, в последнем туре «Лланелли» победил и прервал серию из четырех поражений подряд.

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