Топовый болельщик валлийского клуба, чья реакция на голы бесценнее вещей из рекламы MasterCard

У команды со странным названием «Лланелли» из чемпионата Уэльса есть крутой болельщик, чье празднование голов пора переносить в FIFA 19.

Пожилой дядя смотрит матчи любимой команды из-за ворот соперников и всякий раз, когда футболисты «Лланелли» забивают, забавно вскидывает руки вверх.

Вот только результаты у команды не очень: она идет на последнем месте после девяти туров, имея в активе 7 очков.

Правда, в последнем туре «Лланелли» победил и прервал серию из четырех поражений подряд.

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