Топовый болельщик валлийского клуба, чья реакция на голы бесценнее вещей из рекламы MasterCard
Видео, которое точно вызовет улыбку.
У команды со странным названием «Лланелли» из чемпионата Уэльса есть крутой болельщик, чье празднование голов пора переносить в FIFA 19.
Пожилой дядя смотрит матчи любимой команды из-за ворот соперников и всякий раз, когда футболисты «Лланелли» забивают, забавно вскидывает руки вверх.
- Вот только результаты у команды не очень: она идет на последнем месте после девяти туров, имея в активе 7 очков.
- Правда, в последнем туре «Лланелли» победил и прервал серию из четырех поражений подряд.
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