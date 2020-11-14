Матч 13-го тура чемпионата Уэльса между «Карнарвоном» и «Коннах Куэй» завершился массовой дракой и несколькими удалениями.

Страсти накалились после жесткого столкновения в центре поля на 98-й минуте – полузащитники Арон Эдвардс и Паулу Мендеш врезались друг в друга. В конфликт мгновенно вписались другие футболисты, при этом некоторые из них, например, вратарь «Коннах Куэй» Льюис Брасс, проявили себя очень агрессивно.

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В результате стычки судья показал три красные карточки: по одной самым активным участникам из двух команд и тому самому вратарю гостей Брассу. Всего арбитр удалил четырех игроков.

Игра завершилась победой «Коннах Куэй» – решающий мяч был забит на 92-й с пенальти.

«Коннах» идет вторым в таблице (23 очка после 10 матчей), «Карнарвон» – шестой (11 баллов).

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