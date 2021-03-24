Футболист валлийского клуба «Бакли Таун» Сэм Сприджен лишился контракта после шутки об изнасиловании в приложении для знакомств.

Скриншоты переписки в тиндере показала девушка по имени Сиании Тейлор. «Если бы я мог переделать алфавит, твое имя было бы изнасилованием, потому что это единственный способ быть с тобой», – написал ей игрок.

Чемпионат Уэльса Матч в Уэльсе завершился дракой – вратарь эффектно бросил соперника на газон 14/11/2020 В 14:07

Пост завирусился в твиттере и дошел до руководства «Бакли Таун». В клубе отреагировали своевременно и лишили Сприджена контракта.

«Сегодня мы узнали о сообщении, сделанном одним из игроков основы на сайте для знакомств. Этот человек был уволен, его членство в клубе было отменена в тот же момент. Это сообщение отвратительно и идет вразрез со всем, что мы отстаиваем», – говорится в официальном заявлении «Бакли Таун».

«Бакли» играет в одной из региональных лиг Уэльса.

Чемпионат Испании Новичок «Атлетико» страшно упал без сознания на тренировке 8 ЧАСОВ НАЗАД