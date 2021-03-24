Футболист валлийского клуба «Бакли Таун» Сэм Сприджен лишился контракта после шутки об изнасиловании в приложении для знакомств.
Скриншоты переписки в тиндере показала девушка по имени Сиании Тейлор. «Если бы я мог переделать алфавит, твое имя было бы изнасилованием, потому что это единственный способ быть с тобой», – написал ей игрок.
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Пост завирусился в твиттере и дошел до руководства «Бакли Таун». В клубе отреагировали своевременно и лишили Сприджена контракта.
«Сегодня мы узнали о сообщении, сделанном одним из игроков основы на сайте для знакомств. Этот человек был уволен, его членство в клубе было отменена в тот же момент. Это сообщение отвратительно и идет вразрез со всем, что мы отстаиваем», – говорится в официальном заявлении «Бакли Таун».
- «Бакли» играет в одной из региональных лиг Уэльса.
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