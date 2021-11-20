Коннас Ки Номадс
    -
    17:30
    20.11.21
    Deeside Stadium
    Penybont
      Чемпионат Уэльса • Регулярный
      Плей-офф
      Перед матчем

      Коннас Ки Номадс - Penybont

      Футбол. Следите за матчем Коннас Ки Номадс – Penybont на Eurosport.ru! 20 ноября 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коннас Ки Номадс и Penybont и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Коннас Ки Номадс и Penybont, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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