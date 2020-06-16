Катаржина Кедржинек, женский «ПСЖ»
Фото: Twitter
В Париже очень-очень соскучились по футболу.
Вратарь женской сборной Польши Катаржина Кедржинек покинула «Пари Сен-Жермен» после семи сезонов во Франции. Она объявила о переходе в немецкий «Вольфсбург» и попрощалась с болельщиками столичного клуба.
Фанаты в ответ устроили акцию в честь польки – они вывесили плакаты «Спасибо, Кася» и «Наши сердца навсегда останутся с тобой», а еще жгли файеры, пели песни и заряжали кричалки во славу голкипера. Все это происходило на улицах Парижа на фоне подсвеченной Эйфелевой башни.
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«На мгновение мое сердце раскололось на миллион крошечных кусочков. Каждый из вас навеки останется частью меня. Не могла представить, как много милых и сумасшедших людей окружает меня. Спасибо вам огромное. Навсегда останусь парижанкой», – написала Кедржинек в твиттере.
Аккаунт женского «ПСЖ» еще 30 мая, спустя девять дней после объявления Катаржины об уходе, подготовил видео со стилизованными под старину кадрами с сэйвами польки.
- Кедржинек пришла в «Париж» в 2013 году и пробилась в основу с позиции третьего вратаря.
- С французским клубом 29-летняя футболистка дважды доходила до финала Лиги чемпионов и в сезонах-2014/15 и 2016/17 попадала в сборную лучших игроков турнира.
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