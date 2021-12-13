Забавный эпизод произошел в матче 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между «Челси» и «Ювентусом», который закончился со счетом 0:0.

Ближе к концу матча на поле выбежал фанат, из-за которого судья был вынужден приостановить игру. Он высказывал что-то участницам игры и снимал происходящее на телефон. В итоге, с ним решила разобраться футболистка «Челси» Саманта Керр. Девушка сбила нарушителя с ног, болельщики встретили такие действия бурными возгласами одобрения. А судья показал ей желтую карточку.

Ad

Чемпионат Англии Рюдигер повторил достижение Жиркова. А потом полетел драться ВЧЕРА В 18:37

История получила продолжение. Казалось бы, нарушителя должны были задержать, после чего, по британским законам, выписать штраф в размере 1000 фунтов. Парадокс в том, что в британских законах прописано, что штраф положен за нарушение регламента официально признанного футбольного матча. А матч женской ЛЧ в этом законе не прописан. Поэтому нарушителя просто отпустили, об этом сообщил The Athletic.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник прокомментировал проблемы с сердцем защитника команды Виктора Линделёфа

Чемпионат Испании «Реал» готов вернуть Азара «Челси» за 27 млн евро 09/12/2021 В 18:58