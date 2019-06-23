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Англия (ж) - Камерун (ж)

Чемпионат мира среди женщин - 23 июня 2019

Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Англия (ж) – Камерун (ж) на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Фил Невилл или Alain Djeumfa? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия (ж) и Камерун (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Англия (ж) и Камерун (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

