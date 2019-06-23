Франция (ж)
Завершено
0
2
-
1
0
22:00
23.06.19
Стад Осеан
Бразилия (ж)
Чемпионат мира среди женщин • 1/8 финала
Плей-офф
  • Компенс. время 2-го тайма
  • Франция (ж)
  • Бразилия (ж)
  • МайриКаршауи
    118'
  • TorrentPérisset
    109'
  • Анри
    106'
  • Компенс. время 1-го тайма
  • Франция (ж)
  • Бразилия (ж)
  • Kathellen
    101'
  • КристианеGeyse
    96'
  • 2-ой тайм
  • Франция (ж)
  • Бразилия (ж)
  • GauvinCascarino
    90'
  • SantosПолиана
    89'
  • Беатрис
    83'
  • AsseyiТиней
    81'
  • ФормигаАндрессинья
    75'
  • LudmilaБеатрис
    71'
  • Формига
    70'
  • Тайса
    63'
  • Gauvin
    52'
  • 1-ый тайм
  • Франция (ж)
  • Бразилия (ж)
  • Тамирес
    45'
  • Ренар
    36'
Перед матчем

Онлайн
Франция (ж) - Бразилия (ж)
Чемпионат мира среди женщин - 23 июня 2019

Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Франция (ж) – Бразилия (ж) на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Коринн Диакр или Вадао? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция (ж) и Бразилия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция (ж) и Бразилия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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