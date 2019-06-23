Поделиться
- Компенс. время 2-го тайма
- МайриКаршауи118'
- TorrentPérisset109'
- Анри106'
- Компенс. время 1-го тайма
- Kathellen101'
- КристианеGeyse96'
- 2-ой тайм
- GauvinCascarino90'
- SantosПолиана89'
- Беатрис83'
- AsseyiТиней81'
- ФормигаАндрессинья75'
- LudmilaБеатрис71'
- Формига70'
- Тайса63'
- Gauvin52'
- 1-ый тайм
- Тамирес45'
- Ренар36'
Перед матчем
Онлайн
Франция (ж) - Бразилия (ж)
Чемпионат мира среди женщин - 23 июня 2019
Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Франция (ж) – Бразилия (ж) на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Коринн Диакр или Вадао? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция (ж) и Бразилия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Франция (ж) и Бразилия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет