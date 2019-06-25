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Нидерланды (ж) - Япония (ж)

Чемпионат мира среди женщин - 25 июня 2019

Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Нидерланды (ж) – Япония (ж) на Eurosport.ru! 25 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Sarina Wiegman или Asako Takakura? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нидерланды (ж) и Япония (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нидерланды (ж) и Япония (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

