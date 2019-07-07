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США (ж) - Нидерланды (ж)

Чемпионат мира среди женщин - 7 июля 2019

Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем США (ж) – Нидерланды (ж) на Eurosport.ru! 7 июля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джиллиан Эллис или Сарина Вигман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США (ж) и Нидерланды (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются США (ж) и Нидерланды (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

