Нигерия (ж)
    -
    16:00
    12.06.19
    Альпы
    Южная Корея (ж)
      Чемпионат мира среди женщин • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Нигерия (ж) - Южная Корея (ж)
      Чемпионат мира среди женщин - 12 июня 2019

      Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Нигерия (ж) – Южная Корея (ж) на Eurosport.ru! 12 июня 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Деннербю или Дук Йео Юн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия (ж) и Южная Корея (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нигерия (ж) и Южная Корея (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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