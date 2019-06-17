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Китай (ж) - Испания (ж)

Чемпионат мира среди женщин - 17 июня 2019

Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Китай (ж) – Испания (ж) на Eurosport.ru! 17 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сюцюань Цзя или Jorge Vilda? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Китай (ж) и Испания (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Китай (ж) и Испания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

