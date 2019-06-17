ЮАР (ж)
    -
    19:00
    17.06.19
    Стадион Ла Моссон
    Германия (ж)
      Чемпионат мира среди женщин • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      ЮАР (ж) - Германия (ж)
      Чемпионат мира среди женщин - 17 июня 2019

      Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем ЮАР (ж) – Германия (ж) на Eurosport.ru! 17 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Desiree Ellis или Мартина Восс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЮАР (ж) и Германия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЮАР (ж) и Германия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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