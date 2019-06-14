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Япония (ж) - Шотландия (ж)

Чемпионат мира среди женщин - 14 июня 2019

Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Япония (ж) – Шотландия (ж) на Eurosport.ru! 14 июня 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Asako Takakura или Shelley Kerr? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония (ж) и Шотландия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Япония (ж) и Шотландия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

