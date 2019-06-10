Argentina (ж)
    -
    19:00
    10.06.19
    Парк де Пренс
    Япония (ж)
      Чемпионат мира среди женщин • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Argentina (ж) - Япония (ж)
      Чемпионат мира среди женщин - 10 июня 2019

      Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Argentina (ж) – Япония (ж) на Eurosport.ru! 10 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Carlos Borrello или Asako Takakura? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Argentina (ж) и Япония (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Argentina (ж) и Япония (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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