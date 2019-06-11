Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Новая Зеландия (ж) - Нидерланды (ж)
Чемпионат мира среди женщин - 11 июня 2019
Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Новая Зеландия (ж) – Нидерланды (ж) на Eurosport.ru! 11 июня 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Том Серманни или Sarina Wiegman? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Новая Зеландия (ж) и Нидерланды (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Новая Зеландия (ж) и Нидерланды (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет