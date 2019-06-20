Таиланд (ж)
    -
    22:00
    20.06.19
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Чили (ж)
      Чемпионат мира среди женщин • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Таиланд (ж) - Чили (ж)
      Чемпионат мира среди женщин - 20 июня 2019

      Футбол, Чемпионат мира среди женщин. Следите за матчем Таиланд (ж) – Чили (ж) на Eurosport.ru! 20 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нуэнгрутай Сратхонгвиан или José Letelier? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таиланд (ж) и Чили (ж) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Таиланд (ж) и Чили (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0