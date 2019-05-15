Футболистки сборной Германии записали ролик, посвященный приближающемуся женскому чемпионату мира: «У нас нет мячиков, но мы знаем, как их использовать».

– Ты знаешь, как меня зовут?

– А меня?

– Не думаю.

– Мы играем за страну, которая даже не знает наших имен. Мы были чемпионами Европы три раза, правильно [число побед мужской сборной Германии]? Ошибочка! Попробуйте восемь раз. За наш первый титул мы получили чайный сервис.

С самого начала мы боролись не просто против соперников. Мы боролись против предубеждений. «Женщины должны рожать детей». «Их место в прачечной». «Это все равно что смотреть на любителей в замедленной съемке». Знаете что: у нас нет мячиков, но мы знаем, как их использовать [игра слов: balls обозначает и мячи, и яйца].

Мы те, кто красит лица. Мы любим ходить на высоких каблуках. И в гетрах. Мы любим танцевать. Мы за тех людей, которые знают, чего хотят. Когда дело доходить до образцов поведения, нам достаточно посмотреть в зеркало.

Не беспокойся, тебе не нужно знать, кто мы такие. Тебе нужно знать, чего мы хотим. Мы хотим играть в свою игру».

Женский чемпионат мира-2019 пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля.

Немки – восьмикратные чемпионки Европы, двукратные чемпионки мира. Мужская бундестим наскребла три золото на Евро.

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