Twitter

96-летний ветеран войны исполнил гимн на губной гармонике перед матчем женской сборной США

96-летний ветеран войны исполнил гимн на губной гармонике перед матчем женской сборной США
Eurosport

10 мин. назад

Выглядит невероятно сильно.

Ветеран Второй мировой войны исполнил национальный гимн США на гармонике перед футбольным матчем.

96-летний Пит Дюпре впервые встретил женскую сборную Америки в январе 2019 года. В воскресенье, 26 мая, он исполнил гимн перед матчем на губной гармонике. Американки играли товарищеский матч со сборной Мексики.

  • Америка выиграла у Мексики со счетом 3:0.
  • 7 июня во Франции стартует женский чемпионат мира. Футболистки из США попали в группу с Таиландом, Чили и Швецией.

Спонсор выплатит женской сборной США сумму, чтобы зарплата сравнялась с мужчинами

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте