96-летний ветеран войны исполнил гимн на губной гармонике перед матчем женской сборной США

Ветеран Второй мировой войны исполнил национальный гимн США на гармонике перед футбольным матчем.

96-летний Пит Дюпре впервые встретил женскую сборную Америки в январе 2019 года. В воскресенье, 26 мая, он исполнил гимн перед матчем на губной гармонике. Американки играли товарищеский матч со сборной Мексики.

Америка выиграла у Мексики со счетом 3:0.

7 июня во Франции стартует женский чемпионат мира. Футболистки из США попали в группу с Таиландом, Чили и Швецией.

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