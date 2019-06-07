Женский футбол – самый немаскулинизированный спорт. Но говорят, что в него играют одни лесбиянки

Благодаря засветившейся в финале Лиги чемпионов Кинси Волански девушка на футбольном поле стала популярной спортивной темой последних дней. Но эти ключевые слова продержатся в инфополе еще долго – 7 июня на стадионах Франции стартует женский чемпионат мира.

Он тоже проходит каждое четырехлетие с 1991 года – следующим летом после мужского чемпионата мира. Никакой специфики нет: все аналогично с редкими изменениями. В финальную часть выходят 24 команды, а не 32, а в остальном все почти так же: на стадии отбора – шесть футбольных конфедераций (зон), в Европе – семь отборочных групп по пять команд.

На ЧМ-2019 от УЕФА сыграют победители групп (Англия, Шотландия, Норвегия, Швеция, Германия, Италия, Испания), победитель стыков (Нидерланды) и страна-хозяйка (Франция). От других конфедераций приехали США, Канада, Южная Корея, Нигерия, Китай, ЮАР, Бразилия, Австралия, Ямайка, Аргентина, Япония, Новая Зеландия, Камерун, Чили и Таиланд.

Тон в женском футболе задают американки: из семи турниров они выиграли три и ни разу не уезжали без медалей. США – действующие чемпионки мира, взявшие третий титул в 2015-м. Еще мировую корону дважды примеряли немки, по одному разу – норвежки и японки. Грозная по мужским меркам Бразилия всего однажды была в финале и четырьмя годами ранее выгрызла по пенальти бронзу.

Женская сборная США по футболуEurosport

Женская сборная России играла на чемпионате мира дважды – в 1999-м и 2003-м. В первый раз девушки вышли из группы со второго места и проиграли в четвертьфинале Китаю, во второй остановились на стадии группового этапа. На грядущий ЧМ-2019 девчонки не прошли, пропустив вперед Англию и Уэльс. Россия уверенно растоптала аутсайдеров (по две победы у Боснии и Казахстана), но у фаворитов взяла только одно очко, сгоняв нулевую ничью с валлийками.

Правда ли, что в футбол играют только лесбиянки?

Принято считать, что в футбол играют сплошь женщины нетрадиционной сексуальной ориентации. «В футболе более 90 процентов лесбиянок», – авторитетно заявила игрок сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк. А главная звезда русского женского футбола Надежда Карпова, забивающая «Барселоне» за «Севилью», отнекивается от темы. На прямой вопрос в одном из интервью она ответила:

«Я не знаю. Сколько можно говорить на эту тему? Я не провожу ни с кем время. У меня есть пара подруг. И я ни у кого не спрашиваю: с кем ты сейчас встречаешься? Ну что за стереотип? Я же не могу сказать, Киркоров в теме или нет. Нет, я не лесби. И никогда не была. Почему это всем так интересно? В чем фишка?» – недоумевает Надя.

Кстати, современные врачи считают женский футбол одним из самых немаскулинизированных видов спорта. Футболисткам не нужны сверхмощные бицепсы, и первая обладательница женского «Золотого мяча» Ада Хёгерберг на всех церемониях награждения выглядит обычной женщиной. Совсем не похожей на Кастер Семеню или мощных теннисисток и лыжниц, которые приходят на красную дорожку в открытых платьях и о которых потом долго дискутируют. Следовательно, футбол не вредит репродуктивной функции спортсменок.

Ада ХёгебергGetty Images

В конце XX века придерживались иного мнения. Диссертационные работы 1998 и 1999 годов настаивают о необходимости маскулинизации вплоть до искусственной гормональной терапии – в этом случае футболисток можно тренировать по мужским методикам. Сейчас у руля сильнейших женских команд все чаще встают женщины-тренеры: у США, Швеции, Германии. Сборную России возглавляет 40-летняя Елена Фомина – бывший игрок «Локомотива». Совершенно правильно, когда женщины тренируются по женским методикам, как это удобно женскому организму, а не мужчинам-тренерам из прошлых поколений.

Сколько получают лучшие футболистки по сравнению с Месси?

ФИФА только недавно начала уделять женскому футболу внимание и в декабре 2018 года вручила «Золотой мяч» не только лучшему футболисту, но и лучшей футболистке. Приз получила норвежка из «Лиона» Ада Хёгерберг, но на нее не спешили падать рекламные контракты и спонсорские предложения. По апрельской выкладке France Football, годовая зарплата Лионеля Месси в 325 раз превышает заработок Ады. Хёгерберг получает 400 тысяч евро в год: для мужского футбола – смешные деньги.

Эмансипированные американки уже взбунтовались: действующие чемпионки мира пожаловались на Федерацию футбола США в Комиссию по равным правам и возможностям из-за неравномерного распределения призовых между мужской и женской командами. Менее успешная мужская сборная получила больше денег. Девушки отчасти добились своего – разницу в зарплатах погасит спонсор. Заявили о себе и семикратные чемпионки Европы немки, записав видеоролик. Немецкие футболистки не понимают, почему в Германии больше внимания уделяется менее титулованной мужской сборной.

Спортивные телеканалы разных стран тоже не стоят в очереди за правами на показ женского чемпионата мира. А следовало бы – ради таких моментов, как в финале-1999. Американка Брэнди Честейн реализовала решающий пенальти в серии и в порыве празднования сорвала с себя футболу, оставшись в спортивном топе. Сейчас за такое награждают желтыми карточками, но титул и желание заявить о себе заставляют творить любые безумства.

96-летний ветеран войны исполнил гимн на губной гармонике перед матчем женской сборной США

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