Что случилось?

Первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин Ада Хёгерберг отказалась играть за сборную Норвегии еще в 2017 году из-за разного отношения к мужской и женской командам.

Первоначально сообщалось, что речь шла о равных премиальных, но Хёгерберг не изменила решения даже после того, как местная федерация сделала выплаты одинаковыми. «Речь идет о подготовке к большим турнирам, профессионализме, освещении в медиа и многих других моментах. Но меня смешали с грязью, хотя обогащение никогда не было для меня первоочередной целью», – заявила Хёгерберг.

А при чем тут Эдегор?

Очередное интервью норвежской примы с критикой сборной агрессивно встретил молодой талант «Витесса» Мартин Эдегор, который принадлежит «Реалу». «Может быть, вы могли бы сделать что-то полезнее, чем мешать подготовке сборной к чемпионату мира? Девушки отобрались на ЧМ под флагом своей страны – одна из самых сильных эмоций, которую может испытать футболист. На них уже вылилось много негатива. Они заслуживают лучшего», – цитирует обращение Эдегора к Аде в соцсетях.

Мартин ЭдегорGetty Images

Он также добавил, что не понимает, зачем нужно было давать такое интервью перед матчем женской сборной против Нигерии, назвав выбранный момент «ужасным».

Реакция на скандал

Менеджер Хёгерберг Халвор Марстрандер заявил, что не будет комментировать слова Эдегора: «Если бы Хёгерберг хотела ответить Эдегору, у нее есть для этого соцсети». Он также отметил, что интервью было взято «довольно давно», и, если бы Ада знала, что оно выйдет прямо перед ЧМ, то не согласилась бы.

Эдегора поддержал главный тренер мужской сборной Норвегии Ларс Лагербек. «Я должен сказать, что Мартин продолжает расти в моих глазах. Это фантастика, что молодой парень – уже настолько зрелая личность. Я сказал ему, что, по моему мнению, то, что он написал Хёгерберг было правильно. Я на 100 процентов поддерживаю его.

В первом матче ЧМ-2019 норвежки и без Хёгерберг разгромили сборную Нигерии со счетом 3:0.

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