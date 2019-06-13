На чемпионате мира-2019 среди женских команд случился потрясающий матч.

На групповом этапе Австралия проигрывала 0:2 к 38-й минуте. Но в добавленное к первому тайму время Кэйтлин Фурд отыграла один мяч, на 58-й Хлоэ Логарцо сравняла счет, а на 66-й бразильянка Моника срезала мяч в свои ворота и принесла победу Австралии – 3:2.

Но потрясающему матчу – потрясающее флэш-интервью. Репортер остановил после игры форварда и капитана австралийской сборной Сэм Керр и спросил: «Команда отлично среагировала под таким давлением. Вы, должно быть, гордитесь таким результатом?»

Девушка устало ответила: «Вокруг было много критиков, которые говорили про нас всякое. Но мы вернулись в игру, так что пускай они отсосут».

Австралия стала второй командой на женских ЧМ, которая побеждала в матчах с разницей в минус два гола. Первой была Швеция на ЧМ-1999 во встрече с Германией – 3:2.

После второго тура у трех сборных в группе C – Бразилии, Австралии и Италии – по три очка, но у «скуадры адзурры» в запасе матч с аутсайдером Ямайкой.

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