Нападающая сборной Австралии Саманта Керр – настоящая героиня женского чемпионата мира-2019. 18 мая австралийки выиграли ключевой матч у Ямайки со счетом 4:1, а Саманта забила все четыре мяча.

Ранее сборная Австралии в драматичном матче одолела команду Бразилии, а Саманта выдала огненное флеш-интервью: «Вокруг было много критиков, которые говорили про нас всякое. Но мы вернулись в игру, так что пускай они отсосут».

Керр – открытая лесбиянка: девушка встречается с другой футболисткой, Никки Стэнтон. В марте компания Nike выпустила ролик, посвященный биографии Сэм, где она впервые рассказала об отношениях с Никки.

«В 2014 году я получила серьезную травму, а она очень помогла мне в восстановлении. Наверное, поэтому я чувствую такую глубокую связь с Никки, ведь это было худшее время в моей карьере. С другой стороны, тот случай стал одной из самых захватывающих вещей в моей жизни. Очень здорово, когда в твоей жизни есть кто-то, кто делает тебя лучше. С Никки я чувствую себя в безопасности», – рассказывает Керр.

Саманта Керр – мастер забивать потрясные мячи. Например, вот таким голом она в 2017 году пришибла сборную Китая:

Свои голы Сэм отмечает сальтухой – и крутит ее не хуже, чем Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала».

Если Саманта попадет в полосу неудач, она всегда сможет рассчитывать на поддержку Никки.

Всего на ЧМ-2019 Керр забила 5 мячей: помимо покера в ворота Ямайки, она отличилась в игре с Италией.

На клубном уровне Саманта и Никки выступают за команды «Чикаго Ред Старс» и «Перт Глори».

Женский футбол – самый немаскулинизированный спорт. Но говорят, что в него играют одни лесбиянки

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