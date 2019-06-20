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Магический сэйв вратаря сборной Англии, который заставит тебя врубить женский ЧМ

Магический сэйв вратаря сборной Англии, который заставит тебя врубить женский ЧМ
Eurosport

19 ч. назад

Прыжок для фотографов.

Вратарь женской сборной Англии Карен Бардсли сделала шикарный сэйв в матче чемпионата мира против Японии.

На девятой минуте она потащила удар японки со штрафного – мяч шел по идеальной траектории в девятку.

  • Англия обыграла Японию со счетом 2:0, забив в каждом из таймов.
  • Англия вышла в плей-офф с первого места, одержав три победы в трех матчах. Япония также вышла из группы.

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