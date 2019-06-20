Eurosport
Магический сэйв вратаря сборной Англии, который заставит тебя врубить женский ЧМ
Прыжок для фотографов.
Вратарь женской сборной Англии Карен Бардсли сделала шикарный сэйв в матче чемпионата мира против Японии.
На девятой минуте она потащила удар японки со штрафного – мяч шел по идеальной траектории в девятку.
- Англия обыграла Японию со счетом 2:0, забив в каждом из таймов.
- Англия вышла в плей-офф с первого места, одержав три победы в трех матчах. Япония также вышла из группы.
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