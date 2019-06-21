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Камерунки прорвались в плей-офф ЧМ на 95-й минуте. Восхитись дриблингом автора победного гола

Камерунки прорвались в плей-офф ЧМ на 95-й минуте. Восхитись дриблингом автора победного гола
Eurosport

5 мин. назад

Драматичная развязка.

Сборная Камеруна вышла в плей-офф женского ЧМ, в драматичном матче обыграв сборную Новой Зеландии – 2:1.

Африканской команде нужна была только победа. Ее на 95-й минуте оформила Айара Нчоут, накрутив перед голом нескольких защитников команды островного государства.

  • Камерун завершил групповой этап на третьей строчке среди команд, занявших это место в своих группах. По формуле турнира в плей-офф проходили четыре лучшие третьи команды из шести.
  • В 1/8 финала Камерун сыграет с Англией.

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